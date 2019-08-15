Son dakika | Cengiz Ünder sözleşmesini uzattı

İtalya Serie A ekiplerinden Roma'da forma giyen milli futbolcumuz Cengiz Ünder'in sözleşmesinin 2023 yılına kadar uzatıldığı açıklandı.

Roma Sportif Direktörü Gianluca Petrachi, Cengiz Ünder ile yeni bir sözleşmeye imza attıkları için mutlu olduğunu belirtti.

Sportif Direktör Petrachi; "Cengiz'in gelişimine Roma'da devam ederek full potansiyeline burada ulaşacağından şüphemiz yok" derken milli futbolcumuz Cengiz Ünder de şehir ve taraftara olan hayranlığını dile getirdi.

"2 yıl önce Roma'ya geldim ve günden güne şehre ve taraftarlara alıştım. Şehre, taraftarlara, bu kulübün renklerine hayranım... Kulübün benimle, Roma'da devam etme isteğimle aynı doğrultuda olması beni çok mutlu etti."

1997 doğumlu Cengiz, Roma formasıyla 65 maça çıktı, 14 gol attı.

Maaşı 2 katına çıktı!

Roma, yeni sözleşmenin detayları hakkında açıklama yapmadı; ancak İtalyan basınında oyuncunun alacağının iki katına çıkarıldığı belirtildi. Sözleşme öncesi senelik 1 milyon Euro (6.2 milyon TL) kazanan 22 yaşındaki sağ kanat oyuncusunun maaşının 2 katına çıkarıldığı ve 2 milyon Euro kazanacağı kaydedildi. Cengiz Ünder'inserbest kalma bedelinin ise 60 milyon Euro'ya çıkarıldığı bildirildi.



