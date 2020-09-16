Son dakika | Cengiz Ünder Leicester City'ye transfer oldu

Son dakika transfer haberi... Roma ve A Milli Futbol Takımımız'ın önemli oyuncusu Cengiz Ünder, 3 milyon euro kiralama ücreti ve 25 milyon euro satın alma opsiyonu ile Premier Lig ekibi Leicester City'ye transfer oldu.

16 Eylül 2020, Çarşamba 19:05 Son Güncelleme:
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Son dakika | Cengiz Ünder Leicester City'ye transfer oldu

Leicester City, Cengiz Ünder’i satın alma opsiyonuyla kiraladı.  Cengiz, Leicester'dan 3.5 milyon euro yıllık ücret kazanacak.Başarılı oyuncu, 3 milyon euro kiralama ücreti ve 25 milyon euro satın alma opsiyonu ile Leicester'a transfer oldu.

İlk etapta Barcelona'dan Francisco Trincao'yu isteyen Leicester City'nin 40 milyon euroluk teklifinin reddedildiği, kulübün rotasını Cengiz'e çevirdiği belirtilmişti.


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