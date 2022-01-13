Transferde flaş gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Beijing Gouan'dan ayrılarak serbest kalan Demokratik Kongo'lu 30 yaşındaki golcü Cedric Bakambu'nun yeni adresi merak ediliyordu. Yaz transfer döneminde de ismi sık sık Fenerbahçe ve Galatasaray ile anılan tecrübeli futbolcunun yeni adresi belli oldu.

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Marsilya, bonservisi elinde olan ve ismi Türk kulüpleriyle de anılan Cedric Bakambu'yu kadrosuna kattığını açıkladı. Yapılan duyuruda tecrübeli futbolcu ile 2,5 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.







