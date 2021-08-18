Fenerbahçe , bir yandan Dembele için uğraşırken, diğer yandan başka transferler için de yoğun mesai harcıyor. Sarı-Lacivertliler şimdi de gözüne Cedric Bakambu’yu kestirdi. Kongolu yıldızı Vitor Pereira çok istiyor. Yönetim, Portekizli çalıştırıcının özel talebiyle Min-jae Kim’e imza attırmıştı. Bakambu’yu alarak Pereira’ya bir hediye daha vermek istiyorlar.

Avrupa’ya dönmek istiyor

Beijing Guoan’da forma giyen 30 yaşındaki oyuncunun sözleşmesi 31 Aralık’ta bitecek. Ancak Çin ekibinin maaşları düzenli ödememesi nedeniyle yıldız futbolcu, kontratını feshetmeye hazırlanıyor. Fenerbahçe ile Bakambu arasında yapılan görüşmelerde ise büyük ölçüde anlaşma sağlandığı öğrenildi. Eğer Bakambu bonservisini eline almayı başarırsa, golcü oyuncuya ekstradan imza parası da ödenecek. Tecrübeli futbolcunun kariyerini Avrupa’da sürdürmek istediği, Türkiye’ye dönmeye sıcak baktığı belirtildi.





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40 milyon Euro ödediler

Çin'de aralık ayına kadar lig maçı yok. Cedric Bakambu bu nedenle Fransa'da tatildi. Önümüzdeki günlerde ise ülkesi Kongo'ya giderek milli takıma katılacak. 2022 Dünya Kupası Elemeleri'nde 1 Eylül'de Tanzanya'ya, 5 Eylül'de ise Benin'e karşı ter dökecek olan Bakambu, bu süreçte Beijing Guoan'dan bonservisini almaya çalışacak.

Menajeri Jonathan Barnett bunun için yoğun mesai harcıyor. Eğer Bakambu'nun sözleşme sorunu çözülürse, milli takım kampından ayrılıp İstanbul'a gelerek Fenerbahçe'ye imza atıp ülkesine geri döneceği öğrenildi. Beijing Guoan, 2018'in ocak ayında yıldız futbolcu için Villareal'e 40 milyon Euro bonservis ödemişti.

M. Çağrı Davran





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