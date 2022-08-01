Fenerbahçe 'de Altay Bayındır'ın arkasında yedek kaleci olarak düşünülen isimlerin başında gelen Çaykur Rizespor 'un tecrübeli file bekçisi Gökhan Akkan ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor. Karadeniz ekibi resmi internet sitesinden konuyla ilgili açıklamada bulundu.

Karadeniz ekibinden yapılan açıklama şu şekilde:

Bazı basın organlarında yer alan, kalecimiz Gökhan Akkan'ın transferi için anlaşmaya varıldığı ve transferin tamamlanması için takımdan ayrıldığı yönündeki haberler gerçeği yansıtmamaktadır.

Kulübümüz, Gökhan Akkan ile ilgili herhangi bir transfer görüşmesi sürdürmemektedir.

Camiamıza ve kamuoyuna saygılarımızla duyurulur.







