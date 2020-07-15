Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'un yeni teknik direktörü belli oldu. Ünal Karaman ile yollarını ayıran Çaykur Rizespor Stjepan Tomas ile 1,5 yıllığına anlaşmaya vardı. Bu sezon iki takımla sözleşme imzalayan Tomas'ın yerine Mehmet Ali Karaca takımın başında olacak.

2 takımda görev almıştı!

Stjepan Tomas bu sezon başında Başakşehir ardından Antalyaspor ile sözleşme imzalamıştı. O nedenle Çaykur Rizespor'da üçüncü sözleşmesini imzalayamayacak ve sahaya çıkamayacak. Tomas'ın yerine Çaykur Rizespor'da prolisansı bulunan Mehmet Ali Karaca takımın başında olacak.

Ömer Necati Albayrak