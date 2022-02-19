Çaykur Rizespor 'da kötü gidişatın ardından Teknik Direktör Hamza Hamzaoğlu ile yollar ayrıldı.

Son olarak sahasında Başakşehir'e 2-0 mağlup olan Karadeniz ekibinde tecrübeli teknik adam ile yollar ayrıldı.









Bu yenilginin ardından Karadeniz ekibinin teknik direktörü Hamza Hamzaoğlu, yönetime istifasını sundu. Konuya ilişkin İhlas Haber Ajansı'na konuşan tecrübeli çalıştırıcı, "Beraber oturup konuştuk. Karşılıklı bir karar verdik ve yolları ayırdık" ifadelerini kullandı.

Çaykur Rizespor da Hamza Hamzaoğlu ile yolların ayrıldığını açıkladı.

Karadeniz ekibinden yapılan açıklama şöyle;

Teknik direktör Hamza Hamzaoğlu ile karşılıklı anlaşılarak sözleşmesinin feshi gerçekleşmiştir.

Sayın Hamza Hamzaoğlu'na yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki futbol kariyerinde kendisine başarılar dileriz.

Hamza Hamzaoğlu yönetiminde Çaykur Rizespor, 20 maçta 6 galibiyet elde ederken 4 beraberlik ve 10 mağlubiyet aldı. 18 gol atıp 32 gol yerken 22 puan toplayabildi.



