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SON DAKİKA! Çaykur Rizespor Stjepan Tomas ile yollarını ayırdı

Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, alınan kötü sonuçlar sonrasında teknik direktör Stjepan Tomas ile yollarını ayırdıklarını açıkladı. Karadeniz ekibinde Sumudica ve Mustafa Denizli isimleri ön planda...

19 Ocak 2021, Salı 14:19 Son Güncelleme:
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SON DAKİKA! Çaykur Rizespor Stjepan Tomas ile yollarını ayırdı

Süper Lig'de teknik direktör ayrılıkları yaşanmaya devam ediyor. Ligin 16. sırasında yer alan Çaykur Rizespor, teknik direktör Stjepan Tomas ile yollarını ayırdıklarını resmen açıkladı. Karadeniz ekibinde gündeme gelen isimlerin ise Gaziantep FK'dan olaylı bir şekilde ayrılan Sumudica ile kurt teknik adam Mustafa Denizli... 

İşte Çaykur Rizespor'un yaptığı açıklama: 

Teknik direktör Stjepan Tomas ile karşılıklı anlaşılarak sözleşmesinin feshi gerçekleşmiştir. Sayın Stjepan Tomas'a yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki futbol kariyerinde başarılar dileriz.

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