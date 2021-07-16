Fenerbahçe ile olan sözleşmesi sona erdikten sonra sarı lacivertli kulüple özel bir şekilde yollarını ayıran 36 yaşındaki futbolcu Gökhan Gönül'ün yeni takımı belli oldu. Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor , milli futbolcu ile 2 yıllık sözleşme imzaladıklarını açıkladı. Gökhan Gönül, Çaykur Rizespor'da da 77 numaralı formayı terletecek.





Gökhan Gönül geçen sezon Fenerbahçe ile 22 maça çıkmış 2 gol 2 asistlik performansla oynamıştı. Tecrübeli yıldız kariyerinde 3 Süper Lig, 2 Türkiye Kupası, 3 de Süper Kupa kazandı.

Karadeniz ekibi Gökhan Gönül transferini şu ifadelerle açıkladı:

Çaykur Rizespor'umuz, tecrübeli defans oyuncusu Gökhan Gönül ile 2 yıllık anlaşma sağlamıştır.

Kendisini 2 yıllığına yeşil-mavili renklere bağlayan Gökhan Gönül için düzenlenen imza törenine Kulüp Başkanımız Tahir Kıran katıldı.

Gökhan Gönül'e kulübümüze "Hoş geldin" diyor, kendisine başarılar diliyoruz.

Camiamıza ve kamuoyuna saygılarımızla duyurulur.



