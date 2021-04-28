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SON DAKİKA | Çaykur Rizespor - Beşiktaş maçının ardından saha karıştı

Çaykur Didi Stadı'nda oynanan ve Beşiktaş'ın 3-2'lik üstünlüğü ile sona eren 90 dakikanın ardından tansiyon yükseldi. Abdulkadir Bitigen'in son düdüğü çalmasının ardından Dorukhan Toköz ile saha dışından birisi arasında bir diyalog yaşandı. İki takım futbolcuları ve teknik heyetinin araya girmesiyle gerginlik büyümeden sona erdi.

28 Nisan 2021, Çarşamba 22:30 Son Güncelleme:
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SON DAKİKA | Çaykur Rizespor - Beşiktaş maçının ardından saha karıştı

Süper Lig'in 38. haftasında lider Beşiktaş'ın Çaykur Rizespor'a konuk olduğu maçta 5 gol çıktı. 90 dakika, Beşiktaş'ın 3-2'lik üstünlüğü ile sona ererken karşılaşmanın son anlarında tansiyon yükseldi. Maçın son saniyelerinde Çaykur Rizespor'un kazandığı korneri sonrası Abdulkadir Bitigen, karşılaşmayı bitiren düdüğü çaldı, saha karıştı.

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Görüntü: beIN Sports

Çaykur Rizespor cephesi Bitigen'e tepki gösterirken, saha dışından birisi Dorukhan Toköz'le tartıştı. Saha içinde gerilim yükseldi, araya giren iki takım teknik heyeti ve futbolcuları olayı sonlardırdı.

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