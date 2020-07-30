Trabzonspor'un Avrupa kupalarından 1 yıl men cezasına karşılık yaptığı itiraz CAS'tan geri döndü. CAS, UEFA'nın verdiği men cezasını onarken daha önce konuya ilişkin mücadelelerini sonuna kadar vereceklerini belirten Trabzonspor Yönetimi de flaş bir hamle kararı aldı.

Trabzonspor'da yönetim, CAS'ın UEFA kararını onaması sonrası İsviçre Federal Mahkemesi'ne gitme yönünde karar aldı.

Nitekim Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu da daha önce yaptığı açıklamada, "CAS son durak değil aksi karar verilirse İsviçre Federal Mahkemesi’ne götürülebilecek bir mücadele" ifadelerini kullanmıştı.