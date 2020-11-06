SON DAKİKA | Caner Erkin'e Milli Takım müjdesi
Son dakika haberi... A Milli Takımımızın Hırvatistan, Rusya ve Macaristan'la oynayacağı karşılaşmalar öncesi aday kadrosu belli oldu. 3 yıldır milli formaya hasret kalan Caner Erkin de aday kadroya çağrıldı.
Fenerbahçe'nin tecrübeli sol beki Caner Erkin'e A Milli Takım müjdesi... Sezon başında eski takımı Fenerbahçe'ye dönen ve üst düzey performansıyla Sarı-Lacivertlilerin başarısında önemli pay sahibi olan 1988 doğumlu sol bek, bu performansının karşılığını A Milli Takım'a seçilerek aldı. A Milli Takımımızın Hırvatistan, Rusya ve Macaristan'la oynayacağı karşılaşmalar öncesi aday kadrosunda başarılı sol bek Caner Erkin de yer alıyor. Başarılı sol bek, Milli Takım formasını son olarak 6 Ekim 2017'de İzlanda karşısında giymişti. Erkin, 3 yılı aşan bir süre sonra milli takıma geri dönüş yaptı. Bu süre zarfında Mircea Lucescu ve Şenol Güneş, sol bekte Hasan Ali Kaldırım ve Umut Meraş'tan yararlanmıştı.