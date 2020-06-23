Son dakika gelişmesi... Beşiktaş ile olan sözleşmesinin sonuna gelen Caner Erkin için menajeri Batur Altıparmak açıklamalarda bulunurken sezon sonunda oyuncusunun Beşiktaş'tan kesin olarak ayrılacağını belirtti.

Radyospor'a konuşan Altıparmak, "Caner'le ilgili her gün bir şeyler söylüyorlar. Şu anda ne Galatasaray ne de Fenerbahçe'ye bir söz verdik. Kimseyle bir şey konuşmadık. Beşiktaş'la görüştüm. Caner'in sezon sonuna kadar sözleşmesi var. Caner Erkin'in sezon sonunda Beşiktaş'tan ayrılacağını net bir şekilde söyleyebilirim. Yurt dışı ihtimali her zaman için var. Inter'den ayrılmasını asla istememiştim. Orada hocası tarafından haksızlığa uğradı. Caner orada biraz acele etti ancak bu onun kararı. Sezon sonunda oturup konuşacağız" ifadelerini kullandı.

Altıparmak ayrıca Celta Vigo forması giyen Okay Yokuşlu ve Başakşehir'in başarılı orta saha oyuncusu İrfan Can Kahveci hakkında da açıklamalar yaptı.

Okay'ı İngiltere'den takip ediyorlar!

İspanya'da Celta Vigo forması giyen Okay Yokuşlu hakkında konuşan Batur Altıparmak, "Hareketlenmeler başladı. Sezon başında Okay'ın bir sakatlığı vardı. 3 aylık bir sakatlık süreci oldu. Pandemi dönemine kadar iyi bir performansı vardı. Okay özellikle son maçın ilk yarısında harika oynadı. Hocası onu kırmızı kart görmesin diye oyundan çıkardı. Oldukça iyi gidiyor. Bizm oyuncularımız ne kadar yurt dışında oynarsa Türk Milli Takımı bundan o kadar yararlı çıkacaktır. Hedefimiz Okay'ı daha iyi Avrupa kulüplerine götürmek. Okay, Avrupa'da devam edecek. Okay'ın durumunu soran kulüpler var. İngiltere'den Okay'ı takip eden kulüpler var" şeklinde konuştu.

Önceliğimiz yurt dışı!

Başakşehir formasıyla şampiyonluk mücadelesi veren futbolcusu İrfan Can Kahveci hakkında konuşan FIFA Menajeri Batur Altıparmak, "İrfan Can Kahveci bir şampiyonluk yarışının içinde. Onun kafasını karıştırmak istemediğim için hiç transfer konuşmuyoruz. Şampiyon olduktan sonra transfere bakacağız. Şampiyon olsa da olmasa da bir teklif olursa Başakşehir bunu değerlendirecektir. Bizim önceliğimiz yurt dışı. Ben bunu hep söylüyorum" dedi.