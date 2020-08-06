Son dakika haberi... Eski takımı Fenerbahçe ile anlaştığı belirtilen Caner Erkin, sözleşmesinin sona erdiği Beşiktaş'a veda etti. Caner Erkin, Twitter hesabı üzerinden Beşiktaş camiasına teşekkürlerini sunduğu bir veda mesajı yayımladı. Tecrübeli oyuncu yayımladığı mesajda, "İyi günde kötü günde, formamı samimiyetle terletirken, beni anlayan ve yanımda duran Beşiktaş camiasına kalpten teşekkür ederim. Hakkım varsa helal olsun, siz de hakkınızı helal edin" ifadelerini kullandı.



