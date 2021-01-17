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Son dakika... Çanakkale ve İzmir'de hissedilen korkutan deprem!

Son dakika... Ege Denizi'nde saat 11:00'de 3,6 büyüklüğünde deprem yaşandı. Deprem İzmir ve çevre illerde hissedildi. İzmir'de yaşanan depremin ardından Çanakkale'de de 3.1 büyüklüğünde deprem oldu.

17 Ocak 2021, Pazar 11:24 Son Güncelleme:
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Son dakika... Çanakkale ve İzmir'de hissedilen korkutan deprem!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı verilerine göre İzmir açıklarında Ege Denizi'nde saat 11:00'de 3.6 büyüklüğünde deprem yaşandı. Deprem 7 kilometre derinlikte gerçekleşti.

Çanakkale'nin açıklarında da saat 11:07'de 3.1 büyüklüğünde deprem yaşandı. Deprem 9.1 kilometre derinlikte meydana geldi.

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