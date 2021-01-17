Son dakika... Çanakkale ve İzmir'de hissedilen korkutan deprem!
Son dakika... Ege Denizi'nde saat 11:00'de 3,6 büyüklüğünde deprem yaşandı. Deprem İzmir ve çevre illerde hissedildi. İzmir'de yaşanan depremin ardından Çanakkale'de de 3.1 büyüklüğünde deprem oldu.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı verilerine göre İzmir açıklarında Ege Denizi'nde saat 11:00'de 3.6 büyüklüğünde deprem yaşandı. Deprem 7 kilometre derinlikte gerçekleşti.
Çanakkale'nin açıklarında da saat 11:07'de 3.1 büyüklüğünde deprem yaşandı. Deprem 9.1 kilometre derinlikte meydana geldi.