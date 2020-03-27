Galatasaray taraftarı Fatih Terim'in son durumunu merak ediyor. Sarı-Kırmızılı takımın teknik direkötürü Terim'in kısa süre önce Corona Virüs testi pozitif çıkmıştı.

Fatih Terim'in kızı Terim'in hayranlarını sevindirecek bir paylaşım yaptı. Buse Terim instagram hesabından "Herkese merhaba, Babamın durumunu merak edenler için daha iyi ve iyiye gidiyor. İnşallah daha iyi olacak. Şifa bekleyen, bu hastalıkla mücadele eden herkese geçmiş olsun ve şifa diliyorum. Daha güzel haberler vereceğim günü iple çekiyorum. Sevgiler" mesajını paylaştı.

Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim 23 Mart Pazartesi günü twitter hesabından "Bugün yapılan test sonuçlarına göre Corona Virüs sonucum pozitif çıkmıştır. Hastanede emin ellerdeyim. Merak etmeyin. En kısa zamanda haberleşmek üzere.." paylaşımı yaparak Corona Virüs'e yakalandığını açıklamıştı. Terim o günden bu yana özel bir sağlık kurumunda karantina altında bulunuyor.



