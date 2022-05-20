Son dakika! Buse Naz Çakıroğlu, dünya şampiyonu!
Son dakika haberi... Uluslararası Boks Birliği (IBA) tarafından Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası 50 kilo finalinde Ingrit Lorena Valencia Victoria ile karşılaşan milli boksör Buse Naz Çakıroğlu, Kolombiyalı rakibini mağlup etti, altın madalyanın sahibi oldu.
Uluslararası Boks Birliği (IBA) tarafından Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nın 11. ve son gününde olimpiyat ikincisi milli boksör Buse Naz Çakıroğlu, 50 kiloda final maçına çıktı.
İlk turda Moğol Mungunsaran Balsan'ı, ikinci turda Cezayirli Roumaysa Boualam'ı, çeyrek finalde Aira Cordero Villegas'ı, yarı finalde de İspanyol Fernandez'i eleyen Buse Naz, finalde Kolombiyalı Ingrit Lorena Valencia Victoria ile karşılaştı.
Müsabakaya iyi başlayan ve maçın kontrolünü elinde bulunduran Buse Naz, ilk raundu 5-0 aldı. Kontrollü performansını sürdüren milli boksör ikinci raundu da 4-1 üstün tamamladı. Son raundu da 4-1 alan Ay-Yıldızlı sporcu, maçı 5-0 kazanarak dünya şampiyonluğuna ulaştı.
Buse Naz, şampiyonluğunun ardından duygusal anlar yaşayarak gözyaşlarına hakim olamadı. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da başarılı sporcuyu tebrik etti.