TFF 1. Lig ekibi Bursaspor Kulübü, başkanlık seçimi için sandığa gitti. Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda yapılan olağan seçimli genel kurulunda, kulüp başkanlığı için adaylar mevcut kulüp başkanı Erkan Kamat, Hayrettin Gülgüler ve Serdar Acarhoroz arasında başkanlık seçimi yapıldı.

Çoğunluk aranmaksızın toplanan genel kurulda, önce genel kurul divanı başkan ve üyeleri seçildi. Gündem maddelerinin okunması ve yönetim kurulunun ibrasının ardından denetleme kurulu ve kulüp başkanlığı seçimlerine geçildi.

Oy kullanabilir 1502 delegenin katılımıyla yapılan seçimde 1173 geçerli 6 geçersiz oydan 652'sini alan Hayrettin Gülgüler, Bursaspor'un başkanlığına seçildi. Seçimde Kamat 383, Acarhoroz ise 132 oy aldı. Seçimin ardından Gülgüler'i destekleyenler stadyumda sloganlar atarak kutlama yaptı.









İlk hedef transfer tahtasını açmak

Seçimin ardından gazetecilere açıklama yapan Gülgüler, seçimlerin Bursaspor camiasına ve kendilerine hayırlı olmasını dileyerek ilk hedeflerinin transfer tahtasını açarak Bursaspor'u gelecek sezonlarda yeniden Süper Lig 'e çıkarmak olduğunu söyledi.

'Her şeyi yapabilen bir Bursaspor olacak'

Bursaspor'un yeni başkanı Hayrettin Gülgüler'in listesinde yer alan Emin Adanur, geçtiğimiz günlerde tek düşüncelerinin Süper Lig’e çıkmak olduğunu vurgulamış ve “Elimizdeki bu kadro ile birlikte Süper Lig’e çıkarsak, o zaman kimseye muhtaç olmadan, borçsuz, istediği her şeyi yapabilen bir Bursaspor olacak” ifadelerini kullanmıştı.

'Mustafa Er ile devam edeceğiz, yine Batalla olacak'

Öncelikle ödenmesi gereken borçların bulunduğunu belirten Emin Adanur, “Seçildiğimiz takdirde öncelikle ödemelerin tamamını bitireceğiz. Mustafa Er ile devam edeceğiz, yine Batalla da olacak. Bir tahta ekibi kurup, bu ekip ile birlikte kendimize 45 gün süre verdik. Zira, tahta ile alakalı bizim bildiğimiz 60-70 sorunlu insan var, bu kadar insana ulaşıp, bunlarla görüşmek süre alacak. Tahtayı açabilmek için 80 milyon TL olsa, biz yine de 10-15 gün süre içerisinde o kadar kişiye ulaşıp anlaşmayı kolay yapamayız. O yüzden bu süreci veriyoruz. Tabii, bu süre içerisinde gerekli transferler için ön anlaşma ile yapılacak. Kampa katılacaklar. O esnada biz tahtayı açtıktan sonra kendileriyle ana sözleşmeyi yapıp anlaşmaları bitireceğiz" demişti.

Tüzük gereği aday olamaması nedeniyle Hayrettin Gülgüler'in listesinde yer alan Emir Adanur’un listesi şu isimlerden oluştu:

Yönetim Kurulu (Asil): Hayrettin Gülgüler, Emin Adanur, Osman Uçar, Fehim Ferik, Metin Mustafaoğlu, Tamer İşler, Batu İlker Demirtaş, Serhat Akgün, Yalçın Cambaz, Rahmi Maral, Hasan Gürler, Emrah Kılıç, Semih Hüroğlu.

Yönetim Kurulu (Yedek): Yasin Tünbek, Ali Ağır, Alper Aker, Mustafa Ermiş, Ömer Furkan Durmaz, Şevket Kaydı.

Denetleme Kurulu (Asil): Erhan Öztürk, Rabia Nur Afşar, Onur Dağlı.

Denetleme Kurulu (Yedek): Ferdi Demir, İbrahim Hoşgül, Bayram Yıldız.

TFF Delege Kurulu (Asil): Burakhan Kutlucan, Selçuk Eren, Osman Nuri Başaran, Umut Önel.

TFF Delege Kurulu (Yedek): İhsan Arslan, Okan Yenigün, Nurdan Temel, Engin Apak.

Disiplin Kurulu (Asil): Sungurtekin Öztan, Yıldırım Hacıoğlu, Cihan Kayrak.

Disiplin Kurulu (Yedek): Mustafa Kemal Şençayır, Aygül Arda, F. Merve Evin.



