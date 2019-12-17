TFF 1. Lig'de şampiyonluğa oynayan Bursaspor, teknik direktör Yalçın Koşukavak ile yollarını ayırdı.

Bursaspor'un Twitter hesabından yapılan açıklama şu şekilde

Yönetim kurulumuzun yapmış olduğu toplantı sonrasında Yalçın Koşukavak ile yolların ayrılmasına karar verilmiştir. Sayın Koşukavak ve ekibine verdikleri değerli katkılardan dolayı teşekkür eder, kariyerlerinde başarılar dileriz.

Bursaspor Yönetim Kurulu

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Yeşil-Beyazlı ekipte göreve tecrübeli teknik direktör İrfan Buz'un getirilmesi bekleniyor. İrfan Buz daha önce de Bursaspor'da görev yapmıştı.

Ömer Necati Albayrak