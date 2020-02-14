Süper Lig'in 22. haftasında Başakşehir'e konuk olan Beşiktaş, sahadan 1-0 mağlup ayrıldı ve şampiyonluk yarışında ağır yara aldı.

Kara Kartal’ın genç teknik adamı Sergen Yalçın, takımın yıldız golcüsü Burak Yılmaz’ı Başakşehir karşılaşmasında ilk 11’de görevlendirdi. 34 yaşındaki futbolcunun oyunun ilk ve ikinci yarısında etkili olamamasını göz önünde bulunduran Yalçın, 34 yaşındaki futbolcuyu 81. dakikada oyundan alıp yerine Umut Nayir’ı sahaya sürdü.

Burak, bu değişikliğin ardından tepkisini, kulübeye uğramadan soyunma odasına giderek gösterdi.

Sergen Yalçın'dan oyuncularına sitem

Maçın ardından açıklamalarda bulunan Sergen Yalçın, Başakşehir karşısında aldıkları mağlubiyet sebebiyle oyuncularına sitemde bulundu. Yalçın, “Oyunsal anlamda problemlerimiz var. Beşiktaş, hiçbir şey yapmayan takıma böyle kaybetmez. Ön tarafta bazı oyuncuların daha fazla sorumluluk alması lazım. Sezon başından beri gidişat iniş çıkışlı. Bir türlü oyun oturtamıyoruz. Önümüzdeki haftalarda bunu çözeceğiz”” dedi.



