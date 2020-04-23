Beşiktaş'ın golcü futbolcusu Burak Yılmaz'dan son dakika açıklaması geldi. Hayatının hiçbir döneminde, hiçbir konuda para önceliğinin olmadığını vurgulayan Burak Yılmaz, hakkında çıkan 'Maaş indirimini kabul etmedi' haberlerini yalanladı. Hedeflerine ulaşmak için her zaman maddi konularda fedakarlıkta bulunduğunun altını çizen milli futbolcu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Hayatımın hiçbir döneminde hiçbir konuda para önceliğim olmadı. Hedeflerime ulaşmak için her zaman maddi konularda fedakârlıkta bulundum. Şu an tüm dünya olarak bir illet ile mücadele ederken alacak-verecek peşinde bir insan olmadığımı anlatmama gerek olmadığını düşünüyorum. Ancak ülkece birlik ve beraberliğe en çok ihtiyaç duyduğumuz bu günlerde gündemi gerçeği aykırı olarak işgal eden bir konuda sadece ve sadece camiam için küçük bir hatırlatma yapmak isterim. Bugün de yarın da ve ne zaman gerekirse o zaman da gerek ülkem için ve gerekse Beşiktaş'ım için üzerime düşenin fazlasını her zaman yaptım ve yine yaparım."







