A Milli Takım forması giyen Burak Yılmaz, Zeki Çelik ve Yusuf Yazıcı A Milli Takım'ın Antalya kampında açıklamalarda bulundu. Burak Yılmaz basın toplantısında geleceğiyle ilgili konuştu ve önemli transfer teklifleri aldığını açıkladı.

ZEKİ ÇELİK: iTALYA MAÇINI KAZANMAK İSTİYORUZ

Yeni bir kampa başladık. Önümüzde iyi bir hazırlık dönemi var. Maçlara en iyi şekilde hazırlanacağız. İlk maçımız İtalya. O maçı kazanarak turnuvaya başlamak istiyoruz.

ZEKİ ÇELİK: GELECEĞİM HAKKINDA PLAN YAPMADIM

Şenol hoca geldikten sonra bizimle her zaman toplantı yaptı. Milli formanın önemini anlattı. Bize hep destek oldu. Özgüven aşıladı. Takım arkadaşlarım da olumlu sinyaller verdi ve başarı geldi. Geleceğim hakkında plan yapmadım. Avrupa Şampiyonası ve turnuvaya odaklanmış durumdayım.









ZEKİ ÇELİK: FRANSIZLAR BİLE TÜRK BAYRAĞI AÇTI

Fransız taraftarlar bile Türk bayrağımızı açtı. Binlerce Türk bayrağı vardı şampiyonluk kutlamasında. Ülkemizi böyle temsil ettiysek ne mutlu bize. Fransa'daki Türklerde bize çok destek oldu. Onlar da sağolsun. Ülkemizi böyle temsil etmek onur, gurur verici.

YUSUF YAZICI: EN İYİSİNİ YAPMAYA ÇALIŞACAĞIZ

Hazırlık maçından sonra sahada en iyisini yapmaya çalışacağız. Hocamız sağolsun birkaç gün dinlendirdi bizi. Milli takım kampını hep çok özlüyorum. Burası çok başka. Herkes birbirini çok seviyor. Burada bir aile ortamı var.

YUSUF YAZICI: FRANSA'DA TARİH YAZDIK

Fransa'da şampiyon olmak bize farklı bir özgüven kattı. Kampta bir arkadaşımız İtalya'dan, bir arkadaşımız İspanya'dan, bir arkadaşımız İngiltere'den bahsediyor. Dönüp kendime diyorum ki "Biz Avrupa'yı fetih etmişiz" Hepimiz üst düzey takımlarda oynuyoruz. Bu bizim şampiyonaya farklı bakmamızı sağlıyor.

BURAK YILMAZ: BİZ İTALYA'DAN İTALYA BİZDEN ÇEKİNMİYOR!

A Milli Takım forması bizim için her şeyin üzerinde. Dünya Kupası Elemeleri'nde büyük maçlarda iyi performans ortaya koyduk. Tek tek bakmamız gerekiyor, biz maç maç baktığımız zaman başarılı oluyoruz. Benim birinci hedefim İtalya maçı. İtalya defansıyla ekol olmuş bir ülke. Ne biz onlardan çekiniyoruz, ne de onların bizden çekindiğini düşünüyorum. Baskı her zaman bana iyi gelmiştir. Maça kadar istediğiniz kadar baskı yaratabilirsiniz.

BURAK YILMAZ: İYİ BİR JENERASYON YAKALADIK

Geçmişte çok sıkıntılar yaşandı ama başarısız dönemde çok genç arkadaşımız aramıza katılmıştı. Geçmişteki hocalarımıza da teşekkür ederiz. İyi bir jenerasyon yakaladık. Burada en büyük pay basınındır, milli maç haftası değil milli hafta ilan ettiğiniz haftalar var.

BURAK YILMAZ: BÜYÜK MAÇLARI DAHA İYİ OYNUYORUZ

Hollanda, Norveç, Letonya maçına gelene kadar 2.5 günde 1 maç oynadık. 2.5'ar günde 4 tane maç oynadık. Letonya maçının talihsizliği, son maç olmasıydı. Çok yorulmuştuk. Yaklaşık 15-16 oyuncumuz koronavirüs oldu. Çok talihsizlik vardı. Milli maçlarda, kolay-zor maç bunların konsantrasyonu farklı değil. Görünün de bir şey var, büyük maçları daha iyi oynuyoruz. Şenol Hoca da buna vurgu yaptı. Bundan sonra böyle maçlara daha farklı hazırlanacağımızı söyledi.

BURAK YILMAZ: PSG'NİN ÖNÜNDE ŞAMPİYON OLMAK GURUR VERİCİ

Kolay geliyor ama yaşanılan bu başarıyı 1 sene sonra belki daha iyi anlayacağız. Mbappe ve Neymar şu an dünyanın en iyi iki oyuncusu ama sadece onlardan ibaret değil. dünyanın en güçlü kulübüne karşı başarılı olduk. Onların önünde şampiyon olmak gurur verici.

BURAK YILMAZ: ÇOK İYİ TEKLİFLER ALDIM

7 Yaşında futbola Antalya'da başladım. 35 yaşındayım şimdi yine buradayım. Şükürler olsun iyi bir kariyerim oldu. Kovuluduğum, kiralık gittiğim ve en yüksek bonservisle gittiğim dönem oldu. Galatasaray'a dönmek istiyorum dedim olmadı. Beşiktaş'ta devam etmek istiyorum dedim olmadı. Tamamen Avrupa Şampiyonası'na odaklanmış durumdayım. Teklifler var mı derse sorarsan "Çok iyi teklifler var" ama şuan Lille şampiyonluğunu kapatıyoruz bugün itibariyle. Milli Takım'a artık odaklanıyoruz. İzninizle Lille şampiyonluğuyla alakalı bir şey sorulmamasını istiyorum. Şampiyonluğu çok iyi kutladık. Siz de iyi destek verdiniz. Bugün itibariyle Lille Şampiyonluk olayını kapatıyoruz.



