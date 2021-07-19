Galatasaray Başkanı Burak Elmas, görevdeki ilk bir ayını yaptığı basın toplantısıyla değerlendirdi. Gündeme dair birçok konu hakkında bilgi veren Elmas, sol bek transferi ile ilgili de konuştu. PSV maçına iki yeni transferin yetişmesinin zor olduğunu belirten Elmas, yeni sezon başlangıcına kadar kadrolarını güçlendireceklerini vurguladı.

'Alioski, van Aanholt ve Kurzawa ile görüştük!'

Alioski, van Aanholt ve Kurzawa ile görüştüklerini duyuran Başkan Elmas, ''Alioski, van Aanholt ve Kurzawa ile de, kulüpleriyle de görüştük. Hiçbiri için 'Bu daha yakın' diyemem. Bizim şartlarımız var. Her bölge için 2-3 oyuncuyla temastayız. Takımdan ayrılacak futbolcular var; onlarla birebir görüştüm. Onlar da teklif bekliyor. Transferler lige yetişecek" ifadelerini kullandı.







