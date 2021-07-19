Galatasaray Başkanı Burak Elmas'tan son dakika Gedson Fernandes açıklaması... Geçtiğimiz sezon kiralık olarak forma giyen Gedson'a yeniden Galatasaray forması giydirmek istediklerini vurgulayan Elmas, Portekizli orta saha Süper Lig'den bir büyük kulübün daha talip olduğunu açıkladı. Transferde bazı sıkıntılar yaşadıklarını vurgulayan Elmas, ''Türkiye'den bir büyük kulübümüzün ödeyemeyeceğini düşündüğümüz yüksek teklifi oldu.'' dedi.





Fatih Terim'in, "Devam etmeli" raporunu verdiği Portekizli orta saha için çalışmalarını sürdüren Sarı Kırmızılı ekip yönetimi, Benfica ile anlaşma zemini arıyor.

Ellerinde belge olduğunu ve çok yüksek bir bonservis önerisi olduğunu belirten Burak Elmas, ''Centilmenlikten bahsettik. bir büyük kulübümüzün ödeyemeyeceğini düşündüğümüz teklifi resmi olarak öğrendik. Elimizde belgesi var. Centilmenlik iki taraflı olur. Arzu edenlerin davranışıyla göstermesi gerekir." diye konuştu.

Geçtiğimiz günlerde Portekiz basını, Beşiktaş 'ın Gedson Fernandes için 7.5 milyon Euro önerdiğini aktarmıştı. Beşiktaş Yöneticisi Emre Kocadağ da Gedson ile ilgili katıldığı bir televizyon programında "Gedson Fernandes'le alakalı bize bir teklif geldi, zannedersem bir konuşuldu ama şu an için gündemde değil. Kiralamak istenirse, hocamız isterse, talip oluruz." diye konuşmuştu.





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