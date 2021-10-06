Son dakika! Burak Elmas ve Ali Koç bir araya geliyor

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç ve Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Burak Elmas'ın bugün veya yarın sponsorluk projesinde bir araya geleceği öğrenildi.

Kazanç sağlayacak proje

Hürriyet'te yer alan habere göre; Fenerbahçe ve Galatasaray spor kulüplerinin başkanları uzun yıllar sonra iki kulübe de maddi kazanım sağlayacak bir proje için el ele veriyor. İki kulüp yetkilileri de ortak projenin detayı hakkında bilgi vermekten kaçınırken, sadece projenin futbolla alakalı olmadığı, bir sosyal sorumluluk projesi de olmadığını belirtmekle yetindiler.

Fenerbahçe kulübü başkanı Ali Koç ve Galatasaray kulübü başkanı Burak Elmas’ın bugün veya yarın bir araya gelerek, sır gibi saklanan ortak sponsorluk projesinin tüm detaylarını açıklaması bekleniyor.





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