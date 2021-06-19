Galatasaray Lisesi’nde yapılan Galatasaray Kulübü Seçimli Olağan Genel Kurulu’nda gerçekleştirilen oylama sonucu, Sarı Kırmızılı ekibin başkanlık koltuğuna Burak Elmas oturdu. Tarihi seçim sonrası açıklamalarda bulunan Burak Elmas, Galatasaray'la olan sözleşmesi sona eren teknik direktör Fatih Terim ile ilgili de konuştu.

Gereği ne ise yapacaklarını vurgulayan Burak Elmas, Fatih Terim ile ilgili sorulan soruya şu yanıtı verdi:

"Verdiğimiz sözlerin hepsini biliyoruz. Gereği ne ise yapacağız. Hiç kimsenin şüphesi olmasın. Galatasaray bizim ailemiz. Ailemize söz verdik ve gereklerini yapacağız"

'İlk işimiz birlikte bir araya gelmek olacak'

Teknik direktör Fatih Terim ile seçimden önce görüşmeyeceklerini geçtiğimiz günlerde belirten Elmas, "Çünkü etik olarak şu an bir seçim dönemindeyiz, uygun olmaz. Ama seçimden sonra göreve geldiğimiz takdirde ilk işimiz birlikte bir araya gelmek olacak." diye konuşmuştu.







