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Son dakika! Bülent Yıldırım ve Serkan Çınar'ın düdüğü asıldı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK), 2019-2020 futbol sezonunda görev yapacak hakemleri açıkladı.

16 Temmuz 2019, Salı 14:48
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Son dakika! Bülent Yıldırım ve Serkan Çınar'ın düdüğü asıldı

Bülent Yıldırım ve Serkan Çınar bu listede kendine yer bulamadı. MHK, ayrıca Üst Klasman'da düdük çalacak hakem sayısını da 43'e çıkardı. 

Merkez Hakem Kurulu (MHK), 2019-2020 futbol sezonunda görev yapacak hakemleri açıkladı. Üst Klasman hakem sayısını 43'e çıkaran MHK, Bülent Yıldırım ve Serkan Çınar'a ise bu listede yer vermedi. 

2019-2020 sezonunda Üst Klasman hakem ve yardımcı hakem listeleri şöyle: 

Üst Klasman Hakem 

Caner Ak - Adana 

Zorbay Küçük - Adana 

Özgüç Türkalp - Ankara 

Serkan Tokat -Ankara 

Ali Palabıyık -Ankara 

Yaşar Kemal Uğurlu - Ankara 

Kadir Sağlam - Ankara 

Erkan Özdamar - Ankara 

Mustafa Öğretmenoğlu - Antalya 

Burak Şeker - Antalya 

Murat Erdoğan - Antalya 

Sarper Barış Saka - Antalya 

Bahattin Şimşek - Aydın 

Arda Kardeşler - Bursa 

Cihan Aydın - Bursa 

Ali Şansalan - Çanakkale 

Ümit Öztürk - Denizli 

Özgür Yankaya - Edirne 

Suat Arslanboğa - Eskişehir 

Turgut Doman - Eskişehir 

Fırat Aydınus - İstanbul 

Cüneyt Çakır - İstanbul 

Mete Kalkavan - İstanbul 

Hüseyin Göçek - İstanbul 

Volkan Bayarslan - İstanbul 

Emre Malok - İstanbul 

Onur Özütoprak - İstanbul 

Tugay Kaan Numanoğlu - İstanbul 

Mert Güzenge - İstanbul 

Hakan Ceylan - İzmir 

Halis Özkahya - İzmir 

Alper Ulusoy - İzmir 

Kutluhan Bilgiç - İzmir 

Halil Umut Meler - İzmir 

Yiğit Arslan - İzmir 

Direnç Tonusluoğlu - İzmir 

Abdulkadir Bitigen - Kayseri 

Alper Çetin - Kocaeli 

Koray Gençerler - Manisa 

Atilla Karaoğlan - Sakarya 

Bülent Birincioğlu - Trabzon 

Ramazan Keleş - Trabzon 

Yasin Kol - Trabzon 


Üst Klasman Yardımcı Hakem 

Furkan Ürün - Adana 

Anıl Usta - Ankara 

Asım Yusuf Öz - Ankara 

Erdinç Sezertam - Ankara 

Mehmet Cem Satman - Ankara 

Mustafa Sönmez - Ankara 

Önder Yılmaz - Ankara 

Serkan Çimen - Ankara 

Serkan Olguncan - Ankara 

Utku Tunavelioğlu - Ankara 

Ali Can Alp - Antalya 

Gökhan Barcın - Antalya 

Murat Ergin Gözütok - Antalya 

Seyfettin Ünal - Antalya 

Kamil Çetin - Aydın 

Bilal Gölen - Balıkesir 

Ali Saygın Ögel - Bursa 

Hakan Yemişken - Bursa 

Kemal Elmas - Bursa 

Osman Gökhan Bilir - Denizli 

Emrah Ünal - Düzce 

Ali Tuna - Erzincan 

İsmail Şencan - Eskişehir 

Ömer Tevfik Özkoç - G.Antep 

Mehmet Cem Hanoğlu - Hatay 

Aleks Taşcıoğlu - İstanbul 

Alpaslan Dedeş - İstanbul 

Bahattin Duran - İstanbul 

Bahtiyar Birinci - İstanbul 

Candaş Elbil - İstanbul 

Cemal Bingül - İstanbul 

Ceyhun Sesigüzel - İstanbul 

Deniz Caner Özaral - İstanbul 

Erdem Bayık - İstanbul 

Erkan Akbulut - İstanbul 

Esat Sancaktar - İstanbul 

Hasan Hüseyin Tetik - İstanbul 

Kemal Mavi - İstanbul 

Kemal Yılmaz - İstanbul 

Kerem Ersoy - İstanbul 

Mehmet Emin Tuğral - İstanbul 

Mehmet Kapluhan - İstanbul 

Mehmet Salih Mazlum - İstanbul 

Mehmet Yıldırım - İstanbul 

Murat Altan - İstanbul 

Oğuz Kağan Çalışır - İstanbul 

Orkun Aktaş - İstanbul 

Serkan Ok - İstanbul 

Süleyman Özay - İstanbul 

Tarık Ongun - İstanbul 

Yusuf Bozdoğan - İstanbul 

Baran Eraslan - İzmir 

Bersan Duran - İzmir 

Cevdet Kömürcüoğlu - İzmir 

Gökmen Baltacı - İzmir 

Hüseyin Aylak - İzmir 

Hüsnü Emre Çelimli - İzmir 

İbrahim Bozbey - İzmir 

İlker Takpak - İzmir 

Mustafa Emre Eyisoy - İzmir 

Sezgin Çınar - İzmir 

Oğuz Terzi - Kastamonu 

Mustafa Savranlar - Kayseri 

Cem Özbay - Kocaeli 

Ata Yıldırım - Malatya 

İbrahim Çağlar Uyarcan - Manisa 

Volkan Ahmet Narinç - Manisa 

Gökhan Memişoğlu - Muğla 

Hakan Karabalcık - Muğla 

Cemal Alpay - Ordu 

Samet Çavuş - Ordu 

Uygar Bebek - Ordu 

Mehmet Kısal - Rize 

Selahattin Altay - Rize 

Samet Çiçek - Samsun 

Mehmet Şahan Yılmaz - Ş.Urfa 

Mehmet Ali Akkor - Tekirdağ 

Abdullah Bora Özkara - Trabzon 

Burak Cansız - Trabzon 

Cemil Tunç - Trabzon 

Mehmet Metin - Trabzon 

Muhammet Yumak - Trabzon 

Murat Şener - Trabzon 

Özgür Ertem - Trabzon 

Serdar Diyadin - Trabzon 

Deniz Turgut - Uşak 

İHA

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