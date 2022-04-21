Beşiktaş , Alexander Sörloth'un menajerinden sonra bonservisini elinde bulunduran Leipzig ile de temaslarına başladı. Siyah-beyazlı yönetimin birinci önceliği olan Norveçli golcü için satın alma opsiyonlu kiralama isteği geri çevrildi. Alman ekibi, bonservisle satış düşündüklerini ve kesin kararları olduğunu iletti. Bunun üzerine teklif hazırlığında bulunan Beşiktaş, masaya taksitler halinde ödenmek üzere 6 milyon Euro artı %50 sonraki satıştan pay ile oturacak.

MENAJERİYLE TEMASA GEÇTİLER

Sörloth'un alternatifi olarak ise ABD'de New England kulübünde kariyerini sürdüren Adam Buksa belirlendi. 25 yaşındaki Polonyalı oyuncuyla ilk görüşme gerçekleştirildi ve olumlu yanıt alındı. Kariyerine Polonya'da başlayıp 2019-2020 sezonunda 4.2 milyon dolara MLS'e transfer olan Buksa, Avrupa'ya dönüş yolu arıyor. Beşiktaş, oyuncunun menajeriyle yaptığı görüşmede, "Kulübüyle anlaşma sağlarsanız gelir" yanıtı aldı.

SÖZLEŞMESİ ARALIK AYINDA BİTİYOR

Siyah-beyazlılar, scout biriminden gelen olumlu rapor ve Valerien Ismael'in de onayıyla gündeme gelen futbolcuyu Sörloth'un ardından ikinci sıraya yazdı. Sörloth konusunda sonuca varılamazsa Buksa için kulübü ile masaya oturulacak. Aralık ayında sözleşmesi sona erecek 25 yaşındaki oyuncunun maliyeti Sörloth'a göre düşük olsa da Kartal, önceliğini değiştirmeyecek. (Sabah)