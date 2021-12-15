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Son dakika! Bruno Pinheiro adım adım Beşiktaş'a

Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Bruno Pinheiro oluyor. Siyah-beyazlılar anlaşma sağladıkları Portekizli teknik adamı İstanbul'a davet etti.

15 Aralık 2021, Çarşamba 15:57 Son Güncelleme:
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Son dakika! Bruno Pinheiro adım adım Beşiktaş'a

Beşiktaş ’ta teknik direktör belirsizliği sona eriyor. Siyah beyazlılar Portekiz’in Estoril takımını çalıştıran Bruno Pinheiro’yu ile sözleşme imzalamaya hazırlanıyor.

Anlaşma sağlanan 45 yaşındaki Portekizli çalıştırıcı, Estoril ile kontratını feshettikten sonra Beşiktaş için İstanbul’a gelecek. Siyah beyazlılar Pinheiro ile 1,5 yıllık sözleşme imzalayacak ve yıllık 900 bin Euro ücret ödeyecek.

Yönetim kurulu Sergen Yalçın sonrası ilk olarak Şenol Güneş ile el sıkışmıştı. Başkan Ahmet Nur Çebi, takımı Güneş’e emanet etmek istesede, yönetim kurulunda fikir birliği sağlanamadı.

Futbol A.Ş Genel Müdürü Ceyhun Kazancı’nın Pinheiro için yaptığı sunum ve yapay zeka sonuçlarına göre Portekizli çalıştırıcının Beşiktaş’a en uygun isim olarak belirlemesi yönetimde kabul gördü.


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Fikir birliği yok

Yönetim kurulunda Pinheiro için de fikir birliği yok. Bazı yönetim kurulu isimleri oylarını Şenol Güneş’ten yana kullandı. 

Başkan Ahmet Nur Çebi son kararını verdi ve Pinheiro ile sözleşme hazırlıklar başladı. Beşiktaş, Fenerbahçe derbisine U-19 teknik direktörü Önder Karaveli yönetiminde çıkacak. Portekizli teknik adamın görevine gelecek hafta başlaması planlanıyor.

Pinheiro’nun gelişinden A Takım’da kalacak Karaveli, yardımcı antrenörü olarak Portekizli çalıştırıcının ekibine dahil edilecek.

NTV Spor


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