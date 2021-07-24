Bruma’nın menajeri Catio Balde, oyuncunun Beşiktaş ’a transferinin, koşulların oluşmadığı için gerçekleşmediğini duyurdu.

Balde, Galatasaray maçını kenardan takip eden PSV Eindhovenlı futbolcu için siyah-beyazlıların gerekli teklifi sunmadığını savundu.

Kendisinin bu süreçte ortaya koyduğu bazı talepler nedeniyle transferin gerçekleşmediğine yönelik iddialar olduğunu ancak bunun gerçeği yansıtmadığını öne süren Catio Balde “Benim herhangi bir talebim olmadı. Beşiktaş, PSV’nin bu transfer için neler istediğini tamı tamına biliyor” diyerek şöyle devam etti:

“Ben yalnızca oyuncunun sözleşmesini savundum. Futbolcunun PSV’deki kontratından bir nebze indirime gitmeyi bile kabul ettim. PSV ile Beşiktaş arasında zorunlu satın alma opsiyonlu kiralık sözleşmeye dair bir anlaşma sağlanamadı. PSV, Bruma için zorunlu satışı bir şart olarak yerleştirdi, Beşiktaş ise karşı teklifini PSV’ye iletmedi.” (Skorer)