NBA'de Rudy Gobert, Donovan Mitchell ve Chris Wood sonrası corona virüsü salgınına ilişkin bir kötü haber de Brooklyn Nets takımından geldi.

Nets, 4 oyuncusunun corona virüsü testlerinin pozitif çıktığını açıkladı.

Kulübün yaptığı resmi açıklamada, oyuncularla temasa geçen 4 oyuncudan sadece 1'inin semptomları gösterdiğini diğer 3'ünün ise sempton göstermediğini belirtti. 4 oyuncunun tamamının karantinaya aldırıldığı belirtilirken oyuncuların temas halinde olduğu kişilerin ve son oynadıkları son rakiplerinin tamamının da bilgilendirildiği belirtildi.

The Athletic'ten Shams Charania'ya konuşan Kevin Durant, testinin pozitif çıktığını açıkladı. Yaptığı açıklamada da Durant, "Herkes dikkatli olsun, kendine iyi baksın ve karantinaya alsın. Üstesinden geleceğiz" ifadelerini kullandı.