Son dakika | Brezilya finale yükseldi
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları erkekler futbol yarı finalinde Brezilya ile Meksika karşı karşıya geldi. Normal süresi ve uzatmaları golsüz tamamlanan maçta, Meksika'yı penaltılar sonucu 4-1 mağlup eden Brezilya adını finale yazdırdı.
Tokyo 2020 erkekler futbolda Meksika ile Brezilya yarı finalde kozlarını paylaştı.
Final mücadelesi veren iki ekibin zorlu karşılaşmasında 90 dakikada eşitlik bozulmadı. 90 dakikanın sonunda 0-0'lık eşitlik değişmeyince maç uzatmalara gitti.
Uzatma dakikalarında da gol sesi çıkmadı ve 0-0 sona eren karşılaşmada kazananı penaltılar belirledi.
Penaltı atışlarında Brezilya, Meksika'yı 4-1 mağlup ederek adını finale yazdırdı. Son olimpiyat şampiyonu Brezilya, üst üste ikinci kez zafere ulaşmaknın hesaplarını yapıyor.
Brezilya'nın finaldeki rakibi Japonya - İspanya maçının galibi olacak. Kaybeden taraf ise bronz madalya için Meksika ile karşılaşacak.