SON DAKİKA | Boupendza, Krasnodar'a transfer oldu!
Son dakika haberi... Spor Toto Süper Lig'de gol krallığı yarışında zirvede yer alan Hatayspor'un yıldızı Aaron Boupendza için Rus ekibi Krasnodar ile yapılan görüşmeler olumlu sonuçlandı ve oyuncu için sezon sonunda Krasnodar kadrosuna katılması yönünde anlaşma sağlandı.
Spor Toto Süper Lig 'de Hatayspor formasıyla harikalar yaratan Aaron Boupendza, takımdan ayrılıyor. DHA'nın haberine göre Hatay'da bulunan Rus ekibi Krasnodar'ın yöneticileri, Atakaş Hatayspor'un isteğini kabul etti ve golcü futbolcunun transferi gerçekleşti. İlk teklif olarak 8.5 milyon Euro önerilen rakamın daha sonra revize edildiği ve tarafların el sıkıştığı belirtildi. Resmi açıklama 16.00'da yapılacak.
Devre arasında Galatasaray 'ın da gündemine gelen Gabonlu golcü, bu sezon Süper Lig'de çıktığı 23 karşılaşmada 18 gol atarak gol krallığı yarışında zirvede yer alıyor.
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Hatayspor ile Krasnodar arasında sağlanan anlaşmaya göre;
-Bonservis bedeli olarak 8 milyon Euro ödenecek
-Bir sonraki satıştan Hatayspor %20 daha alacak
-Boupendza sezonu Hatayspor'da tamamlayıp Haziran ayında Krasnador'a geçecek
Hatayspor ve Krasnodar yöneticilerinin Boupendza görüşmesi!