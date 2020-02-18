SON DAKİKA! Borussia Dortmund'dan Emre Can'a 4 yıllık sözleşme

Son dakika transfer haberi: Borussia Dortmund, Juventus'tan 1 milyon Euro'ya kiraladığı Emre Can'ı 25 milyon Euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattı ve 4 yıllık sözleşme imzaladı

18 Şubat 2020, Salı 22:23 Son Güncelleme:
- A +
SON DAKİKA! Borussia Dortmund'dan Emre Can'a 4 yıllık sözleşme

Bundesliga takımlarından Borussia Dortmund, Türk asıllı Alman futbolcu Emre Can’ın transferi için Juventus ile anlaşmaya vardı. Alman ekibinden yapılan açıklamada, ara transfer döneminde kiralanan 26 yaşındaki futbolcunun transferi için İtalyan ekibiyle anlaşma sağlandığı ve Emre Can ile 1 Temmuz’da 4 yıllık sözleşme imzalanacağı kaydedildi.

Juventus Kulübünden yapılan açıklamada da transferin 25 milyon avroya gerçekleştiği bildirildi.

Şubat ayında Borussia Dortmund formasıyla iki maça çıkan Emre Can, bir de gol attı.

YORUM YAZ

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Sıradaki haber yükleniyor...