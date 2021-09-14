Son dakika! Borussia Dortmund'da Beşiktaş maçı öncesi 5 eksik
Borussia Dortmund'un Şampiyonlar Ligi'nde temsilcimiz Beşiktaş ile oynayacağı maç öncesinde kamp kadrosu belli oldu. Alman ekibininin kadrosunda Emre Can, Reyna, Thorgan Hazard, Zagadou ve Schulz yer almadı.
Beşiktaş Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon ilk maçına çıkıyor. Siyah-Beyazlı takım C Grubu ilk maçında Alman devi Borussia Dortmund'la karşılaşacak. Mücadele öncesi flaş bir gelişme yaşanıyor.
5 eksik birden
Borussia Dortmund'un Şampiyonlar Ligi'nde temsilcimiz Beşiktaş ile oynayacağı maç öncesinde kamp kadrosu belli oldu. Alman ekibininin kadrosunda Emre Can, Reyna, Thorgan Hazard, Zagadou ve Schulz yer almadı.