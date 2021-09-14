Beşiktaş Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon ilk maçına çıkıyor. Siyah-Beyazlı takım C Grubu ilk maçında Alman devi Borussia Dortmund'la karşılaşacak. Mücadele öncesi flaş bir gelişme yaşanıyor.

5 eksik birden

Borussia Dortmund'un Şampiyonlar Ligi'nde temsilcimiz Beşiktaş ile oynayacağı maç öncesinde kamp kadrosu belli oldu. Alman ekibininin kadrosunda Emre Can, Reyna, Thorgan Hazard, Zagadou ve Schulz yer almadı.







