Borussia Dortmund, Erling Haaland'ın ayrılığı sonrası büyük uğraş verdiği Sebastien Haller'nin transferi konsunda mutlu sona ulaştı. Alman ekibi, oyuncuyla sağladığı anlaşma sonrasında Ajax ile de bonservis konusunu çözmeyi başardı.

Fabrizio Romano'nun haberine göre Dortmund ile Ajax arasında 35 milyon euro bonservis bedeli konusunda anlaşma sağlandı. Artık Haller'nin sağlık kontrolünden geçerek resmî imzayı atması bekleniyor.

2017-19 arası Bundesliga'da Eintracht Frankfurt forması giyen golcü oyuncu, daha sonra 50 milyon euro bonservis bedeliyle West Ham'a transfer olmuştu. Ocak 2021'de ise 22.5 milyon euro karşılığında Ajax'a gelen Haller; geride kalan sezonda takımının forması altında 42 maça çıkarken 34 gol, 9 asistlik skor katkısı sağladı.