Borussia Dortmund, Salzburg'un genç forveti Erling Haaland'ı transfer ettiğini resmen açıkladı.,
Alman ekibi, Norveçli 19 yaşındaki golcünün sözleşme süresinin de 2024 yılına kadar olduğunu açıkladı.
Öte yandan Haaland’ın 3 Ocak’ta takıma katılacağı ve ertesi gün Borussia Dortmund’un İspanya Mabella’daki devre arası kampına gideceği ifade edildi.
Molde'den Salzburg'a 5 milyon euroya transfer olan Haaland, özellikle Şampiyonlar Ligi'nde gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekmişti.
Bu sezon 22 resmi karşılaşmada 28 gol atan Haaland, 7 de asist yapma başarısı gösterdi.
Borussia Dortmund'un bu transfer için Salzburg'a 30 milyon euro ödeyeceği öğrenildi.