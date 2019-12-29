Son dakika! Borussia Dortmund Erling Haaland'ı transfer etti

Son dakika haberi... Borussia Dortmund, Salzburg'un genç forveti Erling Haaland'ı transfer ettiğini resmen açıkladı.

29 Aralık 2019, Pazar 17:35 Son Güncelleme:
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Son dakika! Borussia Dortmund Erling Haaland'ı transfer etti

Borussia Dortmund, Salzburg'un genç forveti Erling Haaland'ı transfer ettiğini resmen açıkladı.,

Alman ekibi, Norveçli 19 yaşındaki golcünün sözleşme süresinin de 2024 yılına kadar olduğunu açıkladı.

Öte yandan Haaland’ın 3 Ocak’ta takıma katılacağı ve ertesi gün Borussia Dortmund’un İspanya Mabella’daki devre arası kampına gideceği ifade edildi.

Molde'den Salzburg'a 5 milyon euroya transfer olan Haaland, özellikle Şampiyonlar Ligi'nde gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekmişti.

Bu sezon 22 resmi karşılaşmada 28 gol atan Haaland, 7 de asist yapma başarısı gösterdi.

Borussia Dortmund'un bu transfer için Salzburg'a 30 milyon euro ödeyeceği öğrenildi.


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