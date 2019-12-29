Borussia Dortmund, Salzburg'un genç forveti Erling Haaland'ı transfer ettiğini resmen açıkladı.,

Alman ekibi, Norveçli 19 yaşındaki golcünün sözleşme süresinin de 2024 yılına kadar olduğunu açıkladı.

Öte yandan Haaland’ın 3 Ocak’ta takıma katılacağı ve ertesi gün Borussia Dortmund’un İspanya Mabella’daki devre arası kampına gideceği ifade edildi.

Molde'den Salzburg'a 5 milyon euroya transfer olan Haaland, özellikle Şampiyonlar Ligi'nde gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekmişti.

Bu sezon 22 resmi karşılaşmada 28 gol atan Haaland, 7 de asist yapma başarısı gösterdi.

Borussia Dortmund'un bu transfer için Salzburg'a 30 milyon euro ödeyeceği öğrenildi.



