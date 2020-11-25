NBA'de Sacramento Kings forması giyen Fenerbahçe Beko'nun eski yıldızı Bogdan Bogdanovic, NBA takımlarından Atlanta Hawks ile anlaştı. Atlanta Hawks, Bogdan Bogdanovic ile sözleşme imzaladığını resmi hesaplarından duyurdu.

ABD basını, Sırp yıldızın yeni takımında 4 yılda 72 milyon Dolar kazanacağını yazdı.

Bogdanovic konusunda Sacramento Kings, geçtiğimiz hafta Milwaukee Bucks ile anlaşmaya varmış fakat sonrasında Bogdan'ın tercihiyle birlikte bu takas gerçekleşmemişti.

2014-2017 yılları arasında Fenerbahçe forması giyen ve EuroLeague şampiyonluğu yaşayan kadronun kilit oyuncularından olan Bogdan Bogdanovic, geçen sezon Sacramento Kings'te 15,1 sayı, 3,4 asist ve 3,4 ribaunt ortalamalarıyla oynamıştı.











