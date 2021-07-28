Son dakika BJK transfer haberi! Luuk de Jong yola çıkıyor

Cenk Tosun ve Vincent Aboubakar’la yollarını ayırmasının ardından hücum hattını güçlendirmek için düğmeye basan Kara Kartal; Diego Costa, Alexandar Mitrovic ve Solomon Rondon gibi isimlerden sonuç alamadı. Bu gelişmelerin ardından İspanya La Liga ekibi Sevilla’nın Hollandalı golcüsü Luuk de Jong’la temaslara başlayan yönetim, tecrübeli futbolcuyla büyük ölçüde anlaşmaya vardı. Başarılı isme 1.5 milyon Euro’su garanti, 500 bin de bonus olmak üzere toplamda 2 milyon Euro’luk maaş önerisinde bulunan Beşiktaş , oyuncudan olumlu geri dönüş aldı. Yönetim, oyuncusuyla yollarını ayırmaya sıcak bakan Sevilla’yla yaptığı görüşmelerde de son aşamaya gelirken transferin 500 bin Euro’luk kiralama bedeli artı 3 milyon Euro’luk satın alma opsiyonuyla bitmesi bekleniyor.



