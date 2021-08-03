Vincent Aboubakar ve Cenk Tosun’la yollarını ayırmasının ardından golcü bölgesine Kenan Karaman’ı transfer eden Siyah-Beyazlılar, yabancı bir forvet daha almak için harekete geçmişti. Bu doğrultuda son olarak İspanya La Liga ekiplerinden Sevilla’nın Hollandalı golcüsü Luuk de Jong’un üzerine yoğunlaşan Kara Kartal, tecrübeli futbolcu ve kulübüyle yapılan görüşmelerde bir türlü finale ulaşamadı. Bu gelişmenin ardından alternatifler üzerine çalışan Kara Kartal’ın, Belçika ekiplerinden Club Brugge’ün 23 yaşındaki Nijeryalı golcüsü David Okereke’nin üzerine yoğunlaştığı öğrenildi.





Talipleri var...

İtalya’dan Sampdoria ve birkaç İspanyol kulübünün de radarında bulunan 1,82’lik futbolcu için yönetimin, kiralama formülünü devreye soktuğu belirtildi. Brugge’e 2 yıl önce 8 milyon Euro karşılığında Spezia Calcio’dan transfer edilen genç futbolcu, geçen sezon Belçika Ligi’nde 25 maça çıkıp 4 gol kaydetmişti.