Stoper transferi konusunda İtalya Serie A ekibi Cagliari’nin Uruguaylı savunmacısı Diego Godin’in üzerine yoğunlaşan yönetim, Çizme ekibinin başkanıyla İstanbul’da görüşmüştü. İtalyan kulübünün 4 milyon Euro’luk maaşı sebebiyle göndermeye olumlu baktığı 35 yaşındaki stoper için yönetim, 2 milyon Euro’luk maaş önerisinde bulundu. Futbolcunun menaceri aracılığıyla bu teklifin artırılmasını istemesine Beşiktaş ’ın olumsuz yanıt vermesi sonrasında devreye Cagliari’nin girdiği ve bu yıl için geçerli olmak üzere 500 bin Euro’luk bedelin kendileri tarafından karşılanabileceğini ilettiği kaydedildi. Yönetim, bu gelişme sonrasında toplamda 2.5 milyon Euro’luk öneri alan tecrübeli oyuncunun vereceği cevabı bekliyor.



