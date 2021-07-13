Teknik direktör Sergen Yalçın’ın raporu doğrultusunda çalışmalarını sürdüren Siyah-Beyazlılar’da Diego Costa ve Alex Teixeira transferlerinde yeni gelişmeler yaşanıyor. Portekiz ekibi Benfica’nın da kadrosuna katmak istediği Diego Costa için son olarak 2.5 milyon Euro maaş öneren yönetim, ekstra bonuslarla bu bedeli bir miktar da yukarı çekmişti. Ailesiyle birlikte tatilde bulunması sebebiyle Kartal’dan istediği zaman dün itibarıyla dolan İspanyol futbolcu, ek süre talep etti. 32 yaşındaki oyuncunun menaceri aracılığıyla yaptığı bu çıkışın ardından Beşiktaş Yönetimi’nin de 24 Temmuz’da başlayacak İspanya kampına kadar son kez bu zamanı tanıdığı kaydedildi. Kartal, bu bekleyiş esnasında listesindeki diğer isimler için de girişimlerde bulunacak.

Geri adım atmak üzere!

Uzak Doğu macerasını tamamlamasının ardından Beşiktaş’ın radarına giren Alex Teixeira’da da önemli gelişmeler yaşanıyor. 31 yaşındaki 10 numara için son olarak 2.7 milyon Euro’luk öneride bulunan yönetim, tecrübeli oyuncunun imza parası konusundaki ısrarını kırmak üzere. Bu konuda Josef de Souza’dan da yardım alan yönetimin, oyuncuya geri adım attırmak üzere olduğu belirtildi. Oyuncuyla yıllık ücret konusunda anlaşan Kartal’ın, Sambacı’yı İstanbul’a getirmek için hazırlık içerisinde olduğu ifade edildi.

Oldukça yakın

Geçen sezon takımda kiralık olarak forma giyen Valentin Rosier ve Rachid Ghezzal’le yola devam konusunda anlaşan Kartal, iki futbolcunun kulüplerini de ikna etmeye oldukça yaklaştı. Sporting ve Leicester City kulüpleriyle iki oyuncu için 4’er milyon Euro bonservis bedeli karşılığında anlaşmak üzere olan Siyah- Beyazlılar’ın, bu oyuncuları da ay ortasına kadar İstanbul’a getirmeyi planladığı kaydedildi.

Orhan Yıldırım



