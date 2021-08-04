Teknik direktör Sergen Yalçın’ın raporu doğrultusunda kadrosunu güçlendirmek için yoğun mesai harcayan Siyah-Beyazlılar, transfer çalışmalarını hızlandırdı. Valentin Rosier’in ardından yeni yıldızları da İstanbul’a indirmek için girişimlerini sürdüren yönetim, Alex Teixeira konusunda tüm pürüzleri gidererek oyuncuyla anlaştı. Şu anda ailesiyle birlikte Brezilya’da bulunan oyuncuyu birkaç gün içinde İstanbul’a getirecek olan idareciler, tecrübeli futbolcuyla 2+1 yıllık kontrata imza atacak. Türkiye’ye gelmesi beklenen ilk isim olarak Teixeira’nın ardından da Kartal gaza basmaya devam edecek...





Cagliari’den Godin’e rest

İtalya Serie A ekibi Cagliari’nin Uruguaylı stoperi Diego Godin için uzun süredir görüşmelerde bulunan yönetim, son olarak oyuncuya 2 milyon Euro maaş önerisinde bulunmuştu. Mevcut kulübünün, 4 milyon Euro’luk net maaşı sebebiyle gönderme kararı aldığı dünyaca ünlü oyuncunun, Kartal’ın 2 milyon Euro’luk önerisine olumsuz yanıt vermesi sonrasında Cagliari’den de destek geldi. Futbolcunun ayrılması için 500 bin Euro’luk ödeme yapmaya hazır olduğunu oyuncunun temsilcisine ileten kulüp, yeni sezon planlamasında yer almadığını da yıldız isme iletti. Godin’le de son pürüzlerin giderilmesi sonrasında başarılı ismin İstanbul’a getirilmesi amaçlanıyor.





Ghezzal, eksiksiz gelecek!

Geçen sezon İngiltere Premier Lig ekibi Leicester City’den kiralanan Rachid Ghezzal, 8 gol ve 18 asistlik performansıyla Kara Kartal’a çifte şampiyonluğu getiren isim olmuştu. Cezayirli kanat oyuncusuyla yola devam konusunda anlaşma sağlayan yönetim, Leicester City’yi de 2.5 milyon Euro’luk bonservis bedeline ikna etmeye oldukça yakın... Siyah-Beyazlılar, her konuda anlaşma sağladığı futbolcuyu da bu hafta içerisinde bitirip ardından İstanbul’a getirmek istiyor. Şu anda Leicester City’yle yeni sezon hazırlıklarına devam eden Ghezzal, bundan dolayı Kara Kartal’a eksiği olmadan gelecek.

Gökmen Özcan