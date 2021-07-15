Son dakika haberi... Santrfor transferi için çalışmalarını sürdüren Beşiktaş 'ta, Dzeko ve Mitrovic'den yüksek maliyeti nedeniyle vazgeçilmiş, Diego Costa ise listenin bir numarasına yazılmıştı. Ancak İspanyol futbolcunun sürekli taleplerinin değişmesinden dolayı daha fazla zaman kaybetmek istemeyen siyahbeyazlılar, ibreyi Luuk de Jong'a çevirdi. Kartal, Hollandalı futbolcu için kulübü Sevilla'ya kiralama teklifinde bulundu.





SEVILLA MAAŞ YÜKÜNDEN KURTULMAYI HEDEFLİYOR

Mevcut kadrosunda Munir El Haddadi ve Youssef En-Nesyri'yi bulunduran İspanyol kulübü, bir forvet daha almayı planlıyor. Bu durumda De Jong, 4. santrfor konumuna düşecek.

Oyuncunun 2.5 milyon Euro'luk maaş yükünden kurtulmak isteyen Sevilla'nın, Beşiktaş'ın teklifine sıcak baktığı belirtildi. Haziran 2023'e kadar sözleşmesi olan 30 yaşındaki Hollandalı yıldızın da takımdan ayrılmak istediği öğrenildi.

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LUUK DE JONG KİMDİR?

Sevilla, 38 kez Hollanda Milli Takımı forması giyen Luuk de Jong'u iki sezon önce 12.5 milyon Euro bonservis bedeliyle PSV'den transfer etmişti. Geride kalan sezonda 48 maça çıkan tecrübeli golcü, bu mücadelelerde 9 gol atarken, 1 de asist yapabildi. (Sabah)



