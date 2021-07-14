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Son dakika BJK transfer haberi! Beşiktaş yerli transferini bitirdi! Bugün açıklanması bekleniyor

Beşiktaş'ta son dakika gelişmesi... Kartal, Salih Uçan ve Mehmet Topal’ın ardından bir transferi daha bitirdi. Yıldız futbolcu Beşiktaş ile 3 yıllık sözleşmeye imza attı. İşte detaylar...

14 Temmuz 2021, Çarşamba 08:30 Son Güncelleme:
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Son dakika BJK transfer haberi! Beşiktaş yerli transferini bitirdi! Bugün açıklanması bekleniyor

Geçen sezonun şampiyonu Beşiktaş , transfere yerli hamleleriyle başlarken Salih Uçan ve Mehmet Topal transferlerini resmen açıklamıştı. Yeni yabancı kuralı dolayısıyla yerli rotasyonunu iyice güçlendirmek isteyen Beşiktaş'ta bir Milli yıldızla daha imzalar atıldı.

KENAN KARAMAN BEŞİKTAŞ'TA 

Kartal, Salih Uçan ve Mehmet Topal’ın ardından Kenan Karaman’ı da renklerine bağladı.

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3 YILLIK İMZAYI ATTI 

Siyah-beyazlı kulüple daha önce prensip anlaşmasına varan milli futbolcu dün İstanbul’da gerçekleşen görüşmelerden sonra 3 yıllık sözleşme imzaladı.

BUGÜN AÇIKLANMASI BEKLENİYOR 

EURO 2020’de A Milli Takım forması giyen ve daha sonra tatile çıkan Kenan Karaman’ın bugün kulüp tarafından açıklanması ve daha sonra takımla birlikte antrenmana katılması bekleniyor. (Skorer)

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