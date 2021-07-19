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Son dakika BJK transfer haberi! Beşiktaş, PSG ile Sergio Rico için görüşmelere başladı

Hem Süper Lig’e hem de Şampiyonlar Ligi’ne alternatifli bir kadro ile girmek isteyen Beşiktaş’ın 1.95 boyundaki file bekçisi Sergio Rico için PSG ile masaya oturduğu ve önemli gelişme katettiği iddia edildi.

19 Temmuz 2021, Pazartesi 10:24 Son Güncelleme:
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Son dakika BJK transfer haberi! Beşiktaş, PSG ile Sergio Rico için görüşmelere başladı

Hareketli bir transfer dönemi geçiren Beşiktaş kaleyi sağlama almak için ciddi bir hamle yaptı. Kartal, Sergio Rico için masaya oturdu.

PSG İLE MASAYA OTURULDU

Fransız basınından RMC Sport'un servis ettiği habere göre Siyah- Beyazlı kurmaylar İspanyol kaleci Sergio Rico için PSG yönetimi ile bir araya geldi ve şartları masaya yatırdı.

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RİCO'NUN ÜCRETİ TAM ÖDENECEK!

PSG ile 2024 yılının haziran ayına kadar sözleşmesi olan Sergio Rico'yu kiralamak isteyen Siyah- Beyazlı kurmayların oyuncunun tüm mali yükünü üzerlerine almayı taahhüt ettiği bildirildi.

KİRALAMA ÜCRETİ TALEBİ DE VAR

Gelen bilgilere göre PSG, kiralama bedeli de istiyor ancak Beşiktaş buna pek sıcak bakmıyor. İki taraf arasındaki görüşmelerin bu hafta da devam etmesinin beklendiği ifade ediliyor.

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