Teknik direktör Sergen Yalçın’ın raporu doğrultusunda stoper hattını güçlendirmek için girişimlerde bulunan Siyah-Beyazlılar, son olarak İtalya Serie A ekibi Cagliari’de forma giyen Diego Godin’i gündemine almıştı. Hem Uruguaylı savunmacıyla hem de oyuncunun kulübüyle görüşmelerde bulunan idareciler, transferde büyük aşama kaydetti. Kulübünün, bonuslarla 4 milyon Euro’luk maaşı sebebiyle yollarını ayırmayı planladığı 35 yaşındaki futbolcuya 1.5 milyon Euro’su garanti, 500 bin Euro’s u da bonus olmak üzere toplamda 2 milyon Euro’luk maaş teklif eden Kartal, oyuncu cephesinden bu teklife yanıt bekliyor.

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Temaslar olumlu

Dün İstanbul’a gelen Cagliari Başkanı Tomasso Giulini’yle bu transfer konusunda görüşmelerde bulunan yönetimin, yüz yüze ilk resmi temastan olumlu izlenimle ayrıldığı ifade edildi. Yönetimin, Godin transferini yakın zaman içerisinde tamamlaması bekleniyor. Kariyerinde daha önce; Villareal, Atletico Madrid ve İnter gibi üst düzey takımlarda görev yapan tecrübeli savunmacı; stoper hattındaki başarısıyla birlikte hem geri bölgeden oyun kurma hem de duran toplarda rakip kaledeki etkili görüntüsüyle tanınıyor.



