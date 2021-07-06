Süper Lig 'in son şampiyonu Beşiktaş , iç transferde atağa kalktı. Siyah Beyazlı ekip, Atiba Hutchinson, Gökhan Töre, Utku Yuvakuran ve Necip Uysal'la 'yola devam' dedi. Beşiktaş'tan yapılan açıklamada, Atiba Hutchinson ve Gökhan Töre 1 yıllık, Utku Yuvakuran ile 3 yıllık ve Necip Uysal ile 2 yıllık yeni sözleşme imzalandığı belirtildi, şu ifadelere yer verildi:

''Futbol A Takımımızın formasını başarıyla giyen futbolcularımız; Atiba Hutchinson ile 1 yıllık, Gökhan Töre 1 yıllık, Utku Yuvakuran ile 3 yıllık ve Necip Uysal ile 2 yıllık yeni sözleşme imzalanmıştır. Yeni sezonda da formamızı giyecek olan futbolcularımıza başarılar dileriz.''

















37 yaşındaki Kanadalı futbolcu, geçtiğimiz sezon çıktığı 40 maçta 4 gol, 11 asistle oynadı.

Gökhan Töre, geçtiğimiz sezonu 20 maç, 3 gol, 1 asistle tamamladı.

23 yaşındaki kaleci Utku Yuvakuran, geçtiğimiz sezon 11 resmi maçta görev aldı.

30 yaşındaki ön libero, geçtiğimiz sezon 36 resmi maçta görev aldı. Tek golünü Fenerbahçe ağlarına bırakan Necip, 6 da asist yaptı.