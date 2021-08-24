Al-Ittihad ve Al-Ettifaq...

Radyospor'da Özgür Sancar'ın canlı yayın konuğu olan Hırvat oyuncunun temsilcisi Uğur Avadan, "Suudi Arabistan'dan Al-Ittihad ve Al-Ettifaq takımının Vida ile ilgili teklifi var. Beni aradılar; ama Al-Ettifaq daha ciddi arıyorlar. Belki Beşiktaş 'a da teklif yaptılar. Ama Vida ayrılmak istemiyor. Futbolu Beşiktaş'ta bırakmak istiyor. Belki futbolu Beşiktaş'ta bırakacak. Çok büyük aksilik olmazsa Beşiktaş'ta devam edecek. El Ittifak'ı kulübe yönlendirdim. Beşiktaş yönetimiyle Vida'nın sözleşme uzatılmasını konuşuyoruz. 32 yaşında. 2-3 senelik yeni sözleşme onun için çok uygun. Ne Beşiktaş böyle tecrübeli, Dünya Kupası finali görmüş bir oyuncuyu bırakmak ister ne de Vida buradan ayrılmak istiyor. Ben yeni sözleşme konusunda sorun yaşanacağını düşünmüyorum" dedi.

Beşiktaş Abdülkerim için Konyaspor'la görüştü

Konyaspor'un stoperi Abdülkerim Bardakçı'nın Beşiktaş'ın gündemine geldiğini belirten Avadan, "Beşiktaş, Abdülkerim için bir süre önce Konyaspor'la temas kurdu. Ama Konyaspor bırakmak istemedi. Ama şimdi ne olur bilemiyorum. Galatasaray 'ın da ilgisi vardı. Abdülkerim'in Konyaspor'la 1 sezon daha sözleşmesi kaldı" şeklinde konuştu.

Uğur Çiftçi için Milli takım beklentisi

Sivasspor 'un tecrübeli sol beki Uğur Çiftçi'nin de temsilcisi olan Uğur Avadan, "Uğur'un hem Avrupa maçlarında hem de ligde ne kadar başarılı olduğunu görüyoruz. Milli takımla ilgili bir beklentimiz var. Umarım A Milli takıma çağrılacak" dedi.