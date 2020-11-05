SON DAKİKA | Bir üst klasman hakeminin test sonucu pozitif

Türkiye Futbol Federasyonu, bir üst klasman hakeminin Covid-19 test sonucunun pozitif çıktığını açıkladı.

TFF'nin resmi sitesinden yapılan açıklama şu şekilde:

"Bir Üst Klasman hakemimizin 04.11.2020 Çarşamba günü yapılan rutin Covid-19 PCR test sonucu pozitif çıkmıştır.

Hakemimizin herhangi bir semptom göstermemesine rağmen talimatlar gereği tedbir amaçlı karantinaya alınarak tedavisine başlanmıştır. 14 gün boyunca izolasyon süreci devam edecek olan hakemimizin yapılacak tüm tetkik ve testleri yakından takip edilecektir.

Kamuoyunun bilgilerine sunarız.

TFF Sağlık Kurulu"